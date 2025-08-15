Samsun Alaçam'da deniz kenarında örtü yangını söndürüldü
Uluçay Deresi Geyikkoşan Sahili'nde yangın kontrol altına alındı
Uluçay Deresi'nin Geyikkoşan Sahilinde denize döküldüğü noktadaki çalılık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını mesire alanına ve civardaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında çalılık alanda hasar oluştu.