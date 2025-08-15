DOLAR
Samsun Alaçam'da deniz kenarında örtü yangını söndürüldü

Alaçam'da Uluçay Deresi'nin Geyikkoşan Sahili'nde çıkan örtü yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:47
Uluçay Deresi Geyikkoşan Sahili'nde yangın kontrol altına alındı

Uluçay Deresi'nin Geyikkoşan Sahilinde denize döküldüğü noktadaki çalılık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını mesire alanına ve civardaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında çalılık alanda hasar oluştu.

