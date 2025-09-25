Samsun Alaçam Kızlan'da 1000 Rakımlı 'Sis Denizi' Dronla Görüntülendi

Alaçam'ın 1000 rakımlı Kızlan Mahallesi'nde oluşan sis denizi dronla kayıt altına alındı; tepeler ve ormanları örten sis görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:24
Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'nde, 1000 rakımlı bölgede oluşan sis denizi dronla görüntülendi.

Bölgedeki tepelerin ve ormanların üzerini kaplayan sis bulutları, doğal bir görsel şölen sunuyor. Dron görüntüleri, sisin vadileri ve ağaçları nasıl örttüğünü gözler önüne serdi.

Yerel sakinten değerlendirme

Ufuk Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yazının ayrı, kışının ayrı güzellikleri bulunduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 'Bulunduğumuz mevkide sonbahar aylarında sis bulutları oluşur. Yazın da aynı şekilde görüyoruz ama sonbahar gibi olmuyor. Sonbahar aylarında daha başka bir güzel. Görsel olarak güzel görüntüler oluşturuyor.'

