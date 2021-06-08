Samsun Alaçam'da 2 katlı ev yanarak kül oldu!

’un Alaçam ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın sonucu ev yanarak kül oldu. Yaşanan yangın, Alaçam ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ahmet Piliç isimli vatandaşa ait iki katlı betonarme evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa bir süre içerisinde büyüdü. Çevredeki komşular tarafından yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının evin yanında bulunan diğer evlere sıçramaması için saniyelerle yarıştı. Yangının çıktığı yerde soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederek iki katlı evde çıkan yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Yaşanan yangın herhangi bir can kaybı yaşanmazken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler iki katlı evde çıkan yangın nedenini araştırıyor.