İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Samsun Alaçam'da 2 katlı ev yanarak kül oldu!

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan iki katlı evde nedeni henüz belirlenemeyen yangında can kaybı yaşanmazken yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

08 Haziran 2021 Salı 00:23
Samsun Alaçam'da 2 katlı ev yanarak kül oldu!
Takip Et:


Samsun’un Alaçam ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın sonucu ev yanarak kül oldu. Yaşanan yangın, Alaçam ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ahmet Piliç isimli vatandaşa ait iki katlı betonarme evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa bir süre içerisinde büyüdü. Çevredeki komşular tarafından yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının evin yanında bulunan diğer evlere sıçramaması için saniyelerle yarıştı. Yangının çıktığı yerde soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederek iki katlı evde çıkan yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Yaşanan yangın herhangi bir can kaybı yaşanmazken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler iki katlı evde çıkan yangın nedenini araştırıyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunEv YangınıYangın Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çılgın proje Kanal İstanbul'da son durum ne?
Çılgın proje Kanal İstanbul'da son durum ne?
Bakan Koca duyurdu! Üniversite öğrencileri '13 Eylül'den önce aşılanacak
Bakan Koca duyurdu! Üniversite öğrencileri '13 Eylül'den önce aşılanacak
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacak
Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacak
Sezgin Baran Korkmaz nereli, mesleği ne? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?
Sezgin Baran Korkmaz nereli, mesleği ne? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Popüler Haberler

Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
LGS soruları gerçekten de çalındı mı? LGS soruları hangi yayınevinden çıktı?
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı
İpek Türktan Kaynak kimdir? Kaç yaşındadır? İpek Türktan Kaynak hangi yapımlarda rol aldı?
Instagram stalk nasıl yapılır? Instagram gizli hesabı görme ve profile bakma
ÖSYM AİS YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Çukur dizisine film çekilecek mi?
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
Mustafa Yabaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka güncel çalışma saatleri
Doğum yapan anneye süt ve doğum yardım parası ödeme şartları nelerdir?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezonda yeni Leyla kim olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.