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Samsun-Ankara Kara Yolunda Kar Etkili Oluyor

Çorum'daki Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı ve sis etkili olurken, ekipler yolların açık tutulması için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:53
Samsun-Ankara Kara Yolunda Kar Etkili Oluyor

Samsun-Ankara Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Çorum'da gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırarak sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor.

Trajektorye Dikkat Edin

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan bu önemli güzergah üzerinde, yer yer sis olgusunun da görüldüğü bildiriliyor. Yolculuk yapacak olan sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle bu kesimde ulaşımı daha da zorlaştıran koşullara hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Alınan Önlemler ve Mücadele Çalışmaları

Trafik yoğunluğunun azaldığı bu yolda, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Şube Müdürlüğü tarafından tedbirler alındı. İş makineleriyle karla mücadele eden ekipler, yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamak için aralıksız çalışıyor. Ayrıca, polis ekipleri güzergah boyunca gerekli önlemleri alarak trafikte aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Görüntülerle Güzellik

Yolun Sıklık Boğazı mevkisi drone ile görüntülenerek, karla kaplanan çam ormanlarının güzel manzaraları kaydedildi. Doğa severler için büyüleyici bir görüntü sunan bu alan, kış mevsiminin güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

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