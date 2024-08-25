Samsun-Ankara Karayolunda Trajik Kaza: 3 Ölü, 10 Yaralı

Üzücü Kaza Detayları

Samsun-Ankara karayolunda gerçekleşen bir trafik kazasında, yağış sebebiyle kayarak kontrolden çıkan iki tır, bir yolcu otobüsü, otomobiller ve bir polis aracı birbirine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ise ağır olarak belirtildi.

Kazanın Sebepleri

Kaza, Tekke mevkisinde meydana geldi. Yolda meydana gelen yağışlar, özellikle virajlı ve yokuş aşağı olan bölgede zemin kayganlığını artırarak araçların kontrolünü zorlaştırdı. Kaza sırasında, farklı noktalarda iki tır, birçok otomobil ve bir yolcu otobüsü kayarak çarpıştı. Bazı araçlar yoldan çıkarken, olay yerine yoğun bir şekilde polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik Durumu ve Alınan Önlemler

Kaza sonrası bölgedeki trafik kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor. Ekiplere bağlı Karayolları, yol temizliği yaparken, kaygan zemin için tedbir olarak belirli noktalara malzeme seriyor.