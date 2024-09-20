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Samsun-Ankara Yolunda Elma Yüklü Araç Devrildi

Elma yüklü hafif ticari aracın devrilmesiyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kapandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:01
Samsun-Ankara Yolunda Elma Yüklü Araç Devrildi

Samsun-Ankara Yolunda Ulaşım Aksadı

Samsun-Ankara kara yolunda meydana gelen bir kaza, ulaşımda aksamalara yol açtı. Olay, Koparan mevkiinde Şakir Ç. yönetimindeki 55 AEL 673 plakalı elma yüklü hafif ticari aracın devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Sonrası İlk Müdahale

Olay yerine intikal eden polis, jandarma ve sağlık ekipleri, kazaya müdahale etti. Araç içerisinde bulunan Anıl G. ile sürücü Şakir Ç., kazayı yara almadan atlattı.

Yol Kapatıldı, Ulaşım Normalleşti

Devrilen araçtan etrafa saçılan elmalar, yolun bir süreliğine kapalı kalmasına neden oldu. Ancak, arbun kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar normale döndü.

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