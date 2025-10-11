Samsun Atakum'da baza başlığına gizlenmiş 639 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da baza başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Atakum'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ikamette yapılan aramada çok sayıda suç unsuruna rastlandı.

Aramada, baza başlığına gizlenmiş 639 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı ve bir miktar esrar bulundu. Ayrıca ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 147 bin lira, 250 avro ve 900 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.B. (25), E.K. (31), V.D. (43) ve M.O. (42) emniyete götürüldü.

