Samsun Atakum'da Hastane İnşaatında İşçi 5 Metreden Düştü, Ağır Yaralı

Atakum Devlet Hastanesi inşaatında çalışan kalıp ustası Fatih K. (29), İstiklal Mahallesi 928. Cadde'de yaklaşık 5 metreden düşerek ağır yaralandı; tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:10
Samsun Atakum'da hastane inşaatında iş kazası: İşçi ağır yaralandı

İlimizde gerçekleşen olayda, İstiklal Mahallesi 928. Cadde'de yapımı süren Atakum Devlet Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olayın detayları

İnşaatta görevli kalıp ustası Fatih K. (29), dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tedavi

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

