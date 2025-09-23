Samsun Atakum'da Hastane İnşaatında İşçi 5 Metreden Düştü, Ağır Yaralı

Samsun Atakum'da hastane inşaatında iş kazası: İşçi ağır yaralandı
İlimizde gerçekleşen olayda, İstiklal Mahallesi 928. Cadde'de yapımı süren Atakum Devlet Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Olayın detayları
İnşaatta görevli kalıp ustası Fatih K. (29), dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve tedavi
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.