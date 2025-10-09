Samsun Atakum'da kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarındaki Mimarsinan Camisi yanındaki kavşakta meydana gelen kazada, İbrahim S. (45) idaresindeki 55 AOR 925 plakalı otomobil ile yayalara yol vermek için yavaşlayan Recep Y. yönetimindeki 55 EY 911 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 EY 911 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fethiye Ş. (42)'ye çarptı.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazada; yaya Fethiye Ş., otomobil sürücüsü İbrahim S. ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir D. (65) yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

Gelen bilgilerde, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i yaya 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.