Samsun Atakum'da Konuta Kurşun: 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun Atakum'da konuta ateş: 3 şüpheli tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde M.E.P'ye (48) ait eve silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bahçe demir kapısına isabet eden kurşunlara ait 3 boş kovan buldu. Teknik ve fiziki çalışmalarla yürütülen soruşturmada beş şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler: M.T. (30), M.C.A. (25), Y.K. (27), Y.K. (45) ve E.K. (17) olarak kaydedildi. Zanlılardan Y.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, M.T. ve Y.K. tutuklandı. Diğer şüpheli M.C.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve silahlı saldırının ayrıntılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

