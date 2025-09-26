Samsun Atakum'da Ormanlık Alanda Darp: 2 Şüpheli Tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Olayın gelişimi

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi yakınlarında devriye görevi sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobili fark etti. Jandarmanın geldiğini gören üç kişi ormanlık alana doğru kaçtı.

İnceleme yapan ekipler, araçta bulunan M.G. (43)'ün darbedildiğini belirledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı.

Gözaltı ve adli süreç

Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden L.B. (29)'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

