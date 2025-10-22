Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı
Operasyon ve ele geçirilenler
Samsun'un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda B.S. (23) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
