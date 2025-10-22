Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi, şüpheli B.S. (23) gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Samsun'un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda B.S. (23) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

