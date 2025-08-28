Samsun Atakum'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın ve Erkek Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir evde çıkan tartışma sırasında H.T. (40) ile kız arkadaşı C.N. (27) birbirlerini yaraladı.

İddialara göre, H.T., Körfez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki evine gittiği sırada çift arasında tartışma başladı. Bir süre sonra C.N., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile erkek arkadaşının yanına döndü ve çıkan arbede sırasında H.T. elinden bıçakla yaralandı.

Aynı arbedede C.N. ise erkek arkadaşı tarafından darbedildi. Yaralılar kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

H.T., Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine giderek tedavi oldu ve taburcu edildi. C.N. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu aldı.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Karşılıklı şikayet üzerine, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri her iki tarafı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

