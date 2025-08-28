DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

Samsun Atakum'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın ve Erkek Gözaltına Alındı

Samsun Atakum'da ev tartışmasında H.T. ile C.N. birbirlerini yaraladı; her iki şüpheli gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:14
Samsun Atakum'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın ve Erkek Gözaltına Alındı

Samsun Atakum'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın ve Erkek Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir evde çıkan tartışma sırasında H.T. (40) ile kız arkadaşı C.N. (27) birbirlerini yaraladı.

İddialara göre, H.T., Körfez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki evine gittiği sırada çift arasında tartışma başladı. Bir süre sonra C.N., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile erkek arkadaşının yanına döndü ve çıkan arbede sırasında H.T. elinden bıçakla yaralandı.

Aynı arbedede C.N. ise erkek arkadaşı tarafından darbedildi. Yaralılar kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

H.T., Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine giderek tedavi oldu ve taburcu edildi. C.N. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu aldı.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Karşılıklı şikayet üzerine, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri her iki tarafı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde evde çıkan tartışmada birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı...

Samsun'un Atakum ilçesinde evde çıkan tartışmada birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde evde çıkan tartışmada birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı...

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi