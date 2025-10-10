Samsun Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

İl Emniyeti'nden eş zamanlı baskın

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 192 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) emniyete götürüldü.

