Samsun Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun Atakum'da düzenlenen operasyonda 10 bin 192 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi; 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:12
İl Emniyeti'nden eş zamanlı baskın

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 192 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) emniyete götürüldü.

