Samsun Bafra'da Başından Yaralanan S.A. (61) Hayatını Kaybetti

Emirefendi Mahallesi'nde evden çöp atarken düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan S.A. (61), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Emirefendi Mahallesi Şehit Polis Ali Kesimoğlu Sokak'ta meydana geldi. Evden çöp atmak için çıkan S.A. (61), dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düştü ve başını vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.

