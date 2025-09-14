Samsun Bafra'da Başından Yaralanan S.A. (61) Hayatını Kaybetti

Bafra'da yere düşerek başını vuran S.A. (61), kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:59
Samsun Bafra'da Başından Yaralanan S.A. (61) Hayatını Kaybetti

Samsun Bafra'da Başından Yaralanan S.A. (61) Hayatını Kaybetti

Emirefendi Mahallesi'nde evden çöp atarken düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan S.A. (61), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Emirefendi Mahallesi Şehit Polis Ali Kesimoğlu Sokak'ta meydana geldi. Evden çöp atmak için çıkan S.A. (61), dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düştü ve başını vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını...

Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Şanlıurfa Eyyübiye'de Kayıp Ahmet Demir'in Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
3
Bursa'da Silahlı Kavga: Osmangazi'de 1 Kişi Ağır Yaralandı
4
Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu
5
Gazze'de Can Kaybı 64 bin 756'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 38 Kişi, 2 Kişi Açlıktan Öldü
6
İstanbul'da motosiklet kazasında imam hayatını kaybetti, yakınları sorumluları cezalandırmak istiyor
7
Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye