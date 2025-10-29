Samsun Bafra'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Müdahale devam ediyor

Alevler tesisin diğer bölümlerine sıçradı, ekipler seferber

Samsun'un Bafra ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı, bölge kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı ve personelin güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi; çalışmaların devam ettiği ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği kaydedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.