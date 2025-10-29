Samsun Bafra'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor; çevre ilçelerden de destek sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 23:38
Samsun Bafra'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Müdahale devam ediyor

Alevler tesisin diğer bölümlerine sıçradı, ekipler seferber

Samsun'un Bafra ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı, bölge kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı ve personelin güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi; çalışmaların devam ettiği ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği kaydedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
2
Erbil'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu
3
Bakan Tekin, Türkmenistan'daki Türkmen-Türk Okulunu Ziyaret Etti
4
Çorum'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
5
Bursa İnegöl'de 12 Yıl Kesinleşmiş Hükümlü Çalıntı Motosikletle Yakalandı
6
Tiflis'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Resepsiyonu — Türkiye-Gürcistan İşbirliği Öne Çıktı
7
Claude Romano İstanbul'da: Edebiyat ve Felsefe Söyleşisi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar