Samsun Bafra'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

Samsun'un Bafra OSB'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyüdü; 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 00:43
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tesisin diğer bölümlerine sıçramasıyla yangın büyüdü ve söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve sevk edilen araçlar

Olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.

Yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Fabrikanın çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Kent merkezindeki ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi. Söndürme çalışmaları ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

