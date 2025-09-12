Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'a düşen 55 AAL 625 plakalı otomobilde anne Gülşah (34) ve oğlu Poyraz (1) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:30
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, nehre düşen otomobilde bulunan anne ile çocuğu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaza ve Müdahale

Alınan bilgiye göre, Serdar Kıyak (32) idaresindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücü Serdar Kıyak kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri aracın içinden sürücünün eşi Gülşah (34) ile oğlu Poyraz Kıyak (1)'ı çıkardı.

Son Durum

Saha ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Gülşah (34) ve Poyraz Kıyak (1) yaşamını yitirdi. Cenazeler, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Serdar Kıyak ise tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

