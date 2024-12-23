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Samsun Bafra'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:20
Samsun Bafra'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Samsun Bafra'da Korkunç Kaza!

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Olay, 23 yaşındaki E.Ö. yönetimindeki 26 AAS 235 plakalı otomobilin, Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki Kelikler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sebahat Ç. (41) kişiye çarpmasıyla meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası çevredekilerin hemen durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahat Ç, sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından, durumu ağır olduğu için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Durum Kritik

Yaralının durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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