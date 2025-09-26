Samsun Bafra'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Operasyon ve arama detayları

Samsun'un Bafra ilçesinde yürütülen çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 246 fişek, 50 kurusıkı fişeği, 33 kartuş ve 11 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon kapsamında S.S. (26), M.C. (31), E.U. (27) ve F.Ö. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

