Samsun Bafra'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:42
Operasyon ve arama detayları

Samsun'un Bafra ilçesinde yürütülen çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 246 fişek, 50 kurusıkı fişeği, 33 kartuş ve 11 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon kapsamında S.S. (26), M.C. (31), E.U. (27) ve F.Ö. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.​...

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.​ Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile silahlara ait 246 fişek, 50 kurusıkı fişeği, 33 kartuş ve 11 şarjör ele geçirildi.

