Samsun Bafra'da Tartışma Kanlı Bitti: Kayınbiraderi Tabancayla Öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden ötürü husumet bulunan iki akraba arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay, ilçeye bağlı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde yaşandı. Yolda karşılaşan K.K. (36) ile eşiğin kardeşi Mustafa Özocak (31) arasında çıkan tartışmanın ardından K.K., traktörün üzerindeki kayınbiraderine tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Özocak, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

