Samsun Bafra'da Tartışma Kanlı Bitti: Kayınbiraderi Tabancayla Öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde tartışma sonrası K.K.'nın tabancayla vurduğu Mustafa Özocak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:22
Samsun Bafra'da Tartışma Kanlı Bitti: Kayınbiraderi Tabancayla Öldürüldü

Samsun Bafra'da Tartışma Kanlı Bitti: Kayınbiraderi Tabancayla Öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden ötürü husumet bulunan iki akraba arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay, ilçeye bağlı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde yaşandı. Yolda karşılaşan K.K. (36) ile eşiğin kardeşi Mustafa Özocak (31) arasında çıkan tartışmanın ardından K.K., traktörün üzerindeki kayınbiraderine tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Özocak, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak...

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?
2
Finike'de 2. Yazır Üzümü Şenliği: Coğrafi İşaret Hamlesi
3
YTB Lyon'da 'Kuşaktan Kuşağa': Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı
4
Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
Denizli Pamukkale'de Kayıp Ahmet Sünger Bulundu
6
Alanya'da 4. Tropikal Meyve Festivali Sona Erdi
7
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?