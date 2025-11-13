Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü
Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı, yolcular yara almadan kurtuldu
Kaza, Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Demirbey Ş. (19) idaresindeki 55 AYM 35 plakalı otomobil, Belediye Evleri istikametinden Kavak yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluşarak araç hurdaya döndü.
Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
