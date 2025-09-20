Samsun Çarşamba'da 201 Sikke ve 17 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinden kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Çarşamba'da takip edilen bir araç durduruldu.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde çeşitli dönemlere ait 201 sikke ve 17 obje ele geçirildi. Bulgular, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan T.A. (38) hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

