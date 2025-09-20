Samsun Çarşamba'da 201 Sikke ve 17 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 201 sikke ve 17 tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli T.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:45
Samsun Çarşamba'da 201 Sikke ve 17 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Samsun Çarşamba'da 201 Sikke ve 17 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinden kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Çarşamba'da takip edilen bir araç durduruldu.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde çeşitli dönemlere ait 201 sikke ve 17 obje ele geçirildi. Bulgular, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan T.A. (38) hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 201 sikke ve 17 tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 201 sikke ve 17 tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
Şabanözü'ne Yer Altı Barajı: 300 Bin Metreküp Kapasiteli Çözüm
3
Azerbaycan Karabağ'da Tam Egemenlik Sağladı — İkinci Yıl Değerlendirmesi
4
AA ve Sony temsilcileri işbirliği fırsatlarını değerlendirdi
5
TİTCK Başkanı Ahmet Ayar Uyardı: Çocuk Yüz Boyalarında Güvenlik Riski
6
Kırgızistan'da KGAÖ "Rubej-2025" Hızlı Mukabele Tatbikatı
7
Esenler'de firari hükümlü ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi