Samsun Çarşamba'da Ağaçlık Alana Düşen Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kaza Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde yaşandı. Hasan Altan (31) idaresindeki 16 ARH 11 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride savrularak banket dışındaki ağaçlık alana düştü. Kazada sürücü Hasan Altan ile yanındaki Hamdi Altan (61) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre her iki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

