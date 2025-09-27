Samsun Çarşamba'da balıkçı teknesi patlaması: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yalı Mahallesi Costal Sahil'de balıkçı teknesinde kaynak sırasında patlama meydana geldi; 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:09
Olay ve müdahale

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Yalı Mahallesi Costal Sahil mevkisinde bulunan bir balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Olayın ardından sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla sevk edilerek bölgeye intikal etti ve müdahale başlatıldı.

Yaralılar ve kaldırıldıkları hastaneler

Patlamada yaralananlar arasında yer alan A.S. (26) ve M.U. (48), Gazi Devlet Hastanesi'ne; M.T. (46) ve B.T. (24) ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

