Samsun Çarşamba'da balıkçı teknesi patlaması: 4 yaralı

Samsun Çarşamba'da balıkçı teknesinde patlama: 4 kişi yaralandı

Olay ve müdahale

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Yalı Mahallesi Costal Sahil mevkisinde bulunan bir balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Olayın ardından sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla sevk edilerek bölgeye intikal etti ve müdahale başlatıldı.

Yaralılar ve kaldırıldıkları hastaneler

Patlamada yaralananlar arasında yer alan A.S. (26) ve M.U. (48), Gazi Devlet Hastanesi'ne; M.T. (46) ve B.T. (24) ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.