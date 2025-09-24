Samsun Çarşamba'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

Samsun Çarşamba'da belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki Hava Karabaş hayatını kaybetti; sürücü A.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:44
Samsun Çarşamba'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

Samsun Çarşamba'da çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüşte kaza

Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, belediyeye ait çöp kamyonu yolda yürüyen Hava Karabaş (65)'a çarptı.

Kazada, kamyonu kullanan A.T. (50) idaresindeki 55 AJV 175 plakalı araç, Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüş yaptığı sırada Karabaş'ı çarparak yaklaşık 6 metre sürükledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın...

