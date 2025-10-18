Samsun Çarşamba'da Evinde 2 kilo 565 gram Esrar Ele Geçen Şüpheli Gözaltında

Samsun Çarşamba'da Evinde 2 kilo 565 gram Esrar Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı
Jandarma operasyonunda çok sayıda delil elde edildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesindeki belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
