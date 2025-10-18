Samsun Çarşamba'da Evinde 2 kilo 565 gram Esrar Ele Geçen Şüpheli Gözaltında

Çarşamba'da jandarma operasyonunda evde 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:45
Jandarma operasyonunda çok sayıda delil elde edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesindeki belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

