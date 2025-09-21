Samsun Çarşamba'da Suç Uydurma İtirafı: 500 Bin TL'lik Hırsızlık Senaryosu

Samsun Çarşamba'da G.K. (36), borçlarını kapatmak için 500 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı uydurdu; Cumhuriyet Savcılığı 'suç uydurma' soruşturması başlattı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:43
Samsun Çarşamba'da Sahte Hırsızlık İddiası Ortaya Çıktı

Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. (36), evine girilemediğini ve kapı göbeğinde hasar olduğunu söyleyerek polise başvurdu. Çilingir yardımıyla polis nezaretinde açılan evde odaların dağınık olduğu görülürken, G.K. yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını iddia etti.

Polisin İhmal Etmediği İnceleme Şüpheleri Güçlendirdi

Olayla ilgili inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıdaki hasarın niteliği ve evdeki dağınıklığın bilinçli şekilde oluşturulduğunu tespit etti. G.K.'nin ifadelerindeki çelişkiler de soru işaretlerini artırdı.

Sorgusunda G.K., mutfak ve yatak odasını kendisinin dağıttığını, kapı göbeğini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti. İfadesinde, durumu gizlemek için hırsızlık senaryosu uydurduğunu belirtti.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla G.K. hakkında "suç uydurma" suçundan adli işlem başlatıldı.

