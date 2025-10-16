Samsun Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun Çarşamba'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:26
Operasyonun ayrıntıları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 153 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 93 tabanca fişeği, 5 kilogram tütün, 2 bin boş ve 1500 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltılar ve işlemler

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. 5 kilogram tütün, 2 bin boş ve 1500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

