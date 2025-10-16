Samsun Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun Çarşamba'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 153 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 93 tabanca fişeği, 5 kilogram tütün, 2 bin boş ve 1500 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltılar ve işlemler

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.

