Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:40
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma yürütüldü. Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirdi.

Aramada ele geçirilenler arasında 20,07 gram sentetik uyuşturucu, 68,89 gram esrar, 16 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 lira bulunuyor.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 20,07 gram sentetik uyuşturucu, 68,89 gram esrar, 16 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 lira ele geçirdi.

