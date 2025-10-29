Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma yürütüldü. Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirdi.

Aramada ele geçirilenler arasında 20,07 gram sentetik uyuşturucu, 68,89 gram esrar, 16 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 lira bulunuyor.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

