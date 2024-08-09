Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 İlk Yedi Ayda 830 Bin Yolcu Ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Yılın İlk Yedi Ayı Raporu

2023 yılının başlangıcından itibaren Samsun Çarşamba Havalimanı, 829 bin 845 yolcuya hizmet sundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı istatistiklere göre, bu önemli havalimanı, özellikle yaz aylarında yoğun bir trafik yaşadı.

Temmuz Ayı Yolcu Trafiği

Temmuz ayında, havalimanındaki yolcu trafiği, iç hatlarda 113 bin 666, dış hatlarda ise 25 bin 034 olmak üzere toplamda 138 bin 700 yolcu olarak kaydedildi. Havalimanında, iç hatlardan 1215 ve dış hatlardan 203 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Yük Trafiği Verileri

Temmuz ayında, yük trafiği 1589 ton olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999 ve yük trafiği 7 bin 871 ton gibi çarpıcı rakamlara ulaştı.