Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 İlk Yedi Ayda 830 Bin Yolcu Ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı, 2023 yılının ilk 7 ayında 830 bin yolcuya hizmet sundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:12
Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 İlk Yedi Ayda 830 Bin Yolcu Ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Yılın İlk Yedi Ayı Raporu

2023 yılının başlangıcından itibaren Samsun Çarşamba Havalimanı, 829 bin 845 yolcuya hizmet sundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı istatistiklere göre, bu önemli havalimanı, özellikle yaz aylarında yoğun bir trafik yaşadı.

Temmuz Ayı Yolcu Trafiği

Temmuz ayında, havalimanındaki yolcu trafiği, iç hatlarda 113 bin 666, dış hatlarda ise 25 bin 034 olmak üzere toplamda 138 bin 700 yolcu olarak kaydedildi. Havalimanında, iç hatlardan 1215 ve dış hatlardan 203 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Yük Trafiği Verileri

Temmuz ayında, yük trafiği 1589 ton olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999 ve yük trafiği 7 bin 871 ton gibi çarpıcı rakamlara ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı