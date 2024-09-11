Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 Yolcu Sayısında Rekor Kırdı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 8 Ayındaki Performans

Samsun Çarşamba Havalimanı, 2023 yılının ilk sekiz ayında 967 bin 781 yolcuya hizmet sunarak önemli bir başarıya imza attı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı istatistiklere göre, ağustos ayında havalimanında yolcu trafiği iç hatlarda 110 bin 908, dış hatlarda ise 27 bin 28 kişi olarak kaydedildi.

Uçak ve Yük Trafiği

Ağustos ayında havalimanından 966 iç hat, 191 dış hat uçağı iniş ve kalkış yaptı. Yük trafiği de haziran ayında 1620 ton olarak belirlendi. Yılın ilk sekiz ayında toplam yolcu trafiği 967 bin 781 kişi, uçak trafiği ise 9 bin 156 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise toplamda 9 bin 491 tona ulaşmıştır.