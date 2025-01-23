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Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonla 1 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 21:05
Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Mücadelesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasada kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit ederek Canik ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyonda, şüphelendikleri bir kamyonda yapılan aramada 1 ton etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolün, yaklaşık 3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği öğrenildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. Ekiplerin kaçakçılığa karşı mücadelesi devam ediyor.

Samsun'un Canik ilçesinde, 1 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un Canik ilçesinde, 1 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelendikleri kamyonda yaptıkları aramada, 1 ton etil alkol ele geçirdi.

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