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Samsun'da 1 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da kaçak avlanan 1 ton midye, yapılan operasyonda ele geçirildi. Bir kişiye 37 bin 770 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:47
Samsun'da 1 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu

Samsun'da kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre ve deniz kaynaklarını koruma amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Durdurulan Araçta Yasa Dışı Midye Bulundu

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yolla avlandığı değerlendirilen 1 ton midye ele geçirdi. Bu operasyon, deniz ürünleri kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kaçakçılıkla Mücadelede Cezalar Verildi

Kaçak avcılık yapan 1 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Doğal hayatın korunması amacıyla ele geçirilen deniz ürünleri, işlemlerinin ardından yeniden denize bırakıldı.

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