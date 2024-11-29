Samsun'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü C.S. güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentteki aranan şahıslara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan izleme sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan C.S.'nin İlkadım ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Yakalanma Süreci

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla C.S. yakalanarak, işlemleri için emniyet birimlerine götürüldü. Bu süreç, Samsun'daki asayiş çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hükümlünün yakalanması, ildeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının ve suçlularla mücadeledeki kararlılığın önemli bir göstergesi oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.