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Samsun'da 12 Yıl 8 Ay Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da narkotik ekipleri, 12 yıl 8 ay cezası bulunan firari bir hükümlüyü yakaladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:44
Samsun'da 12 Yıl 8 Ay Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Büyük Başarı

Samsun'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı.

Narkotik Ekiplerinin Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda hedefe ulaştı.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla aranan M.D., gizlendiği adreste gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Sonuç

Bu operasyon, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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