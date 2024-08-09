Samsun'da 12 Yıl 8 Ay Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Büyük Başarı
Samsun'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı.
Narkotik Ekiplerinin Çalışmaları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda hedefe ulaştı.
Operasyon Detayları
Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla aranan M.D., gizlendiği adreste gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Bu operasyon, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.