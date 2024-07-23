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Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj

Samsun, 13 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en önde gelen turistik destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:39
Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj

Samsun'daki Mavi Bayraklı Plajlar

Samsun'da mavi bayrak dalgalanan plaj sayısının 13 olduğu açıklandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamayla, Samsun'un Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kayıtlarında Karadeniz'e kıyısı olan iller arasında birinci sırada, Türkiye genelinde ise dördüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Mavi Bayrak Almanın Önemi

Mavi bayrak, plajların belirli standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu plajlara sahip olmak kolay değil; birçok kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Samsun, yaz aylarında deniz keyfi yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonlarında plajlarda artan kalabalık nedeniyle, Valilik öncülüğünde oluşturulan 'Yüzme Suyu Komisyonu' gerekli tedbirleri almıştır.

Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kuruluşlar, bu tedbirlerin uygulanmasını yakından takip etmektedir. Samsun'un mavi bayraklı plajlarında denizseverleri ağırlamaktan mutluluk duyulmaktadır.

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