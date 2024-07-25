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Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan İki Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:47
Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan İki Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firariler Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehirde aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Suçlamalar ve Hükümlülerin Kimlikleri

Yapılan operasyon sonucunda, S.G. 'nin 'mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 6 suçtan toplam 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Diğer hükümlü H.Ö. ise 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. İki hükümlü, İlkadım ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı.

Hükümlülerin Durumu

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek, adaletin önüne çıkarıldılar. Bu yakalamalar, emniyetin aranan şahıslarla ilgili kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

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