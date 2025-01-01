Samsun'da 1500 Sentetik Ecza Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1500 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Detaylar ve Gözaltı

Şüpheli bir kişinin motosikletinde ve ikametinde yapılan aramalarda, belirtilen miktarda sentetik ecza bulundu. 1 kişi gözaltına alındı ve zanlı, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 1500 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.