Samsun'da 154 Mahallede Kahverengi Kokarca İlaçlandı

Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 154 mahallede ilaçlama çalışması yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:54
Samsun'da 154 Mahallede Kahverengi Kokarca İlaçlandı

Samsun'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele Başlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, 8 ilçede toplamda 154 mahalle ilaçlandı.

İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte kışlaklardan çıkmaya hazırlanan zararlılara karşı yapılacak ilaçlama faaliyetleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Ondokuzmayıs ilçeleri, bu zararlının yoğun olarak görüldüğü yerler arasında yer almaktadır.

144 Mahalle İlaclandı

Büyükşehir Belediyesi, 16 araç, 16 makine ve 38 biyosidal ürün uygulayıcı personel ile gerçekleştirdiği çalışmalarda, 8 ilçedeki 173 mahalleden 154’ünü ilaçlamıştır. Geriye kalan 19 mahalledeki işlemlerin ise mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Başkan Doğan'dan Tarım Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bu çalışmaların tarımsal üretimin korunması amacıyla yürütüldüğünü belirterek, “Kahverengi kokarca zararlısının tarım alanlarımızda yarattığı etkileri en aza indirmek için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarına hızlı ve etkin çözümler sunarak mahsul kaybını önlemeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Doğan, ayrıca Samsun’un verimli topraklarını korumak ve çiftçilerin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla...

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 ilçede 154 mahallede ilaçlama yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla...

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 ilçede 154 mahallede ilaçlama yaptı.

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