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Samsun'da 17 Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da polis ve jandarma ekipleri, firari 17 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:36
Samsun'da 17 Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 17 Firari Hükümlü Operasyonu

Samsun'da güvenlik güçleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, birlikte yürütülen çalışmalarda toplam 17 hükümlüyü ele geçirdi.

Farklı Suçlardan Aranan Hükümlüler

Yapılan araştırmalar neticesinde, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suçlarla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı. Hükümlülerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yakalanan hükümlülerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 12 kesici ve delici aletin ele geçirildiği bildirildi.

Ayvacık'ta Hırsızlık Suçlusu Hükümlü

Öte yandan, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü Ayvacık ilçesinde saklandığı adreste yakaladı. Hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

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