Samsun'da 17 Yaşındaki Çocuk Bacağından Bıçaklandı

Samsun İlkadım'da çıkan tartışmada 17 yaşındaki çocuk Sahil Caddesi'nde bacağından bıçaklandı; hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:08
İlkadım Kale Mahallesi'nde tartışma sonrası saldırı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çıkan tartışma sırasında 17 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile tanık ifadeleri araştırılıyor.

