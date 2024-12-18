Samsun'da 17 Yıl 10 Ay Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü M.V. yakalandı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yakalama Detayları

Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçları nedeniyle 17 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen M.V.'nin adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla birlikte, firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, işlemleri için Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu gelişme, suç oranlarının azaltılması ve adaletin yerini bulması açısından emniyet güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.