Samsun'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Ele Geçirildi

Samsun'da Yakalama Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, çalıntı ve hacizli araçlara müdahale eden bir hükümlü, 18 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Kara Para Aklama ve Çalıntı Araç Suçları

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.K. isimli suç örgütü liderini takip altına aldı. O.K., kurulmuş olan suç çetesi ile beraber çalıntı araçları yeniden kaydettirerek piyasada kullanıma sunmaktaydı.

Operasyon ve Sonrası

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyon sonucunda O.K. gözaltına alındı. Hükümlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezası yüzüne okunarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, O.K.'nın başka suçlardan dolayı 13 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi.