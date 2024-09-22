Samsun'da 2 Ton Etil Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda toplam 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Operasyona Dair Detaylar
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, haksız kazanç sağlamak amacıyla insan sağlığını tehlikeye atan ve devlete zarar vermeyi hedefleyen sahte alkol satıcılarına karşı yoğun bir çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli bir tırda yapılan detaylı aramada 2 ton 40 litre etil alkol bulundu.
Operasyon sırasında gözaltına alınan R.A. (32), Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.