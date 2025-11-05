Samsun'da 20 yaşındaki genç kızı aile ve polis ikna etti

Olayın ayrıntıları

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü mevkisinde denize atlamak isteyen 20 yaşındaki genç kız, anne ve babasının müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, genç kızın anne ve babası da kısa sürede olay yerine geldi.

İkna çabaları

Anne ve babasının yanı sıra polis ekiplerinin de yürüttüğü ikna çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü. Yapılan görüşmeler sonucunda genç kız, denize atlamaktan vazgeçti ve olay sağlıklı bir şekilde sonlandırıldı.

