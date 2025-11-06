Samsun’da 2025 Kivi Hasat Etkinliği: Samsun Türkiye’de 3. Sırada

Çarşamba'da düzenlenen 2025 Kivi Hasat Etkinliği'nde Samsun'un kivi üretimindeki yeri, 2024-2025 verileri ve zararlı mücadeleleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:11
Samsun’da 2025 Kivi Hasat Etkinliği: Samsun Türkiye’de 3. Sırada

Samsun’da "2025 Yılı Hasat Etkinliği" gerçekleştirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Çarşamba Ziraat Odası ve Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği iş birliğiyle Kurtahmetli Mahallesi’nde "2025 Yılı Hasat Etkinliği" düzenlendi.

Üretim verileri ve Samsun’un payı

Etkinlikte konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılı kivi üretimi ve Samsun’un üretimdeki konumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Yılmaz, "Türkiye’de kivi üretimi 2024 yılı itibarıyla 28 ilde, ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır. Bu durum bölgenin yağış rejimi, toprak yapısı ve iklim özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 2024 yılında Samsun’da 5 bin 646 dekar alanda 13 bin 599 ton kivi üretilmiştir. Ülkemiz genelinde ise 41 bin 983 dekar alanda toplam 92 bin 249 ton üretim gerçekleşmiştir. Üretim alanlarının yaklaşık yüzde 15’i Samsun’da bulunmaktadır. Bu oranla Samsun, Türkiye’de kivi üretiminde 3’üncü sırada yer almaktadır" dedi.

Yılmaz, üretim alanlarındaki artışa da vurgu yaparak, "2020 yılında 2 bin 772 dekar olan üretim alanı, 2021’de 3 bin 757 dekara, 2023’te 5 bin 315 dekara ve 2024 yılında 5 bin 646 dekara yükselmiştir. 2025 yılı itibarıyla ise 250 üretici, 3 bin 47 dekar alanda Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak üretim yapmaktadır. Üretim, başta Çarşamba olmak üzere Atakum, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerinde yoğunlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Don ve kahverengi böcek tehdidine karşı önlemler

2025 yılı Nisan ayında meydana gelen zirai don olayına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, üreticilerin aldığı tedbirler sayesinde büyük kayıp yaşanmadığını belirtti.

Yılmaz, "Üreticilerimizin aldığı tedbirler sayesinde önemli bir kayıp yaşanmadı. Az da olsa bazı yerlerde verimde düşüş meydana gelmiştir. Kahverengi Kokarca zararlısında karşı da bakanlığımız tarafından bitki koruma ürünleri geçici tavsiye işlemleri yapılmış, kivinin vejetasyon süresinin uzun olması nedeniyle verilen tavsiye süresi uzatılmıştır. Düzenli yapılan arazi kontrolleriyle zararlıya karşı etkili mücadele yapılması sağlanmıştır" dedi.

Programa katılanlar

Etkinliğe; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Işıldak de katıldı.

