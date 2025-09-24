Samsun'da 246 Sobalı Ev Doğalgaza Dönüştü: Hava Kalitesi Artıyor

Proje Detayları

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında kentin 3. etabında 246 sobalı ev ücretsiz olarak doğalgaza dönüştürüldü.

Böylece 3. etapla birlikte toplam 461 konut temiz enerjiyle ısınmaya başladı.

Başkan Doğan'ın Açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada çevreye saygılı, insan odaklı ve sürdürülebilir bir kent vizyonunu sürdürdüklerini belirtti.

"Çevreye saygılı, insan odaklı ve sürdürülebilir bir kent vizyonu ile bir çalışma takvimi yürütüyoruz. Bu kapsamda ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak ve insanımızı temiz yakıtla buluşturmak adına bakanlığımızla birlikte Samsun’da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesini hayata geçirdik. 3’üncü etabını da başarıyla tamamladığımız proje ile toplam 461 hanemizin temiz enerji ile ısınmasını sağladık."

Doğan ayrıca projenin ailelerin yaşam konforunu da yükselttiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ailelerimizin ısınma konforunu sağlarken hep birlikte daha temiz bir havayı solumaya başladık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak, tüm hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve konforunu artırmak adına çalışmaya devam ediyoruz."

