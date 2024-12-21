Samsun'da 26 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Operasyona Dair Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, A.M.E. (26) ve K.K. (31) isimli şahısların ikametine baskın düzenleyerek, büyük bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğünde yapılacak olan işlemleri için götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.