Samsun'da 29 Bin 696 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 5 Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda sentetik ecza hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler: S.Y. (34), D.S.U. (33), M.T.G. (25), A.G. (45) ve A.E.K. (22) emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.